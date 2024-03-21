У Харкові під завалами можуть перебувати до 10 людей після вчорашнього обстрілу, - ОВА

Удар по Харкову

Нагадаємо, вчора, 20 березня, у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги. Пізніше з'ясувалося, що окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району, почалася сильна пожежа.

Згідно з останньою інформацією, було відомо про п'ятьох загиблих мирних жителів внаслідок атаки ворога.

За попередніми даними, удару було завдано ракетою Х-59.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.