В Харькове под завалами могут находиться до 10 людей после вчерашнего обстрела, - ОВА

Удар по Харькову

Напомним, вчера, 20 марта, в Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги. Позже выяснилось, что оккупанты нанесли ракетный удар по Холодногорскому району, начался сильный пожар.

Согласно последней информации, было известно о пяти погибших мирных жителях в результате атаки врага.

По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-59.

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