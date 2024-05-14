У Харкові пролунали вибухи, росіяни вдарили по житловій висотці в центрі міста

У Харкові сьогодні вдень, 14 травня, пролунав звук вибуху. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова і главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Варто зазначити, що повітряна тривога була оголошена тривога понад півтори години тому. Мер міста заявив, що в Харкові вдруге за день було шумно.
"Чи то в місто приліт, чи то в передмістя - з'ясовуємо. Будьте обережні", - додав Терехов.
Раніше Повітряні сили України повідомляли про пуск керованих авіаційних бомб по території Харківської області.
Терехов повідомив, що росіяни вдарили по району житлової забудови, навколо розташовані багатоквартирні будинки. Про руйнування і постраждалих інформація уточнюється.
Синєгубов повідомив, що є ймовірність повторних ударів по місту. Також очільник області додав, що росіяни вдарили по центральній частині міста.
Терехов повідомив, що відомо про удар по житловій висотці в центрі міста.
Терехов повідомив про влучання в 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку.
"Без пожежі. Наразі здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих", - написав мер.
Також він повідомив, що на місці іншого прильоту є влучання в гаражі, приблизно 10 із них горять. Також пошкоджено багатоповерхівку.
Синєгубов повідомив, що постраждало дев'ятеро осіб.
"Усі - легкі, гостра реакція на стрес", - написав чиновник.
Обласний центр став активно обстрілюватися російськими військами в останні місяці. Географічне розташування міста не дає змоги оперативно збивати ворожі ракети, до всього іншого в Україні не вистачає систем ППО.
Востаннє обстріл Харкова стався сьогодні вранці. Глава області Олег Синєгубов повідомляв, що російські військові обстріляли місто двома керованими авіабомбами. Унаслідок атаки зруйновано гаражі та постраждали люди.
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