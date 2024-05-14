У Харкові пролунали вибухи, росіяни вдарили по житловій висотці в центрі міста

Варто зазначити, що повітряна тривога була оголошена тривога понад півтори години тому. Мер міста заявив, що в Харкові вдруге за день було шумно.

"Чи то в місто приліт, чи то в передмістя - з'ясовуємо. Будьте обережні", - додав Терехов.

Раніше Повітряні сили України повідомляли про пуск керованих авіаційних бомб по території Харківської області.

Куди били росіяни

Терехов повідомив, що росіяни вдарили по району житлової забудови, навколо розташовані багатоквартирні будинки. Про руйнування і постраждалих інформація уточнюється.

Синєгубов повідомив, що є ймовірність повторних ударів по місту. Також очільник області додав, що росіяни вдарили по центральній частині міста.

"Приліт" по багатоповерхівці

Терехов повідомив, що відомо про удар по житловій висотці в центрі міста.

Наслідки удару

Терехов повідомив про влучання в 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку.

"Без пожежі. Наразі здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих", - написав мер.

Також він повідомив, що на місці іншого прильоту є влучання в гаражі, приблизно 10 із них горять. Також пошкоджено багатоповерхівку.

Постраждалі від обстрілу

Синєгубов повідомив, що постраждало дев'ятеро осіб.

"Усі - легкі, гостра реакція на стрес", - написав чиновник.