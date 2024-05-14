В Харькове во время тревоги прогремели взрывы

В Харькове сегодня днем, 14 мая, раздался звук взрыва. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Стоит отметить, что воздушная тревога была объявлена тревога более полутора часов назад. Мэр города заявил, что в Харькове второй раз за день было шумно.
"То ли в город прилет, то ли в пригород - выясняем. Будьте осторожны", - добавил Терехов.
Ранее Воздушные силы Украины сообщали о пуске управляемых авиационных бомб по территории Харьковской области.
Терехов сообщил, что россияне ударили по району жилой застройки, вокруг расположены многоквартирные дома. О разрушениях и пострадавших информация уточняется.
Синегубов сообщил, что есть вероятность повторных ударов по городу. Также глава области добавил, что россияне ударили по центральной части города.
Областной центр стал активно обстреливаться российскими войсками в последние месяцы. Географическое расположение города не позволяет оперативно сбивать вражеские ракеты, ко всему прочему в Украине не хватает систем ПВО.
Последний раз обстрел Харькова произошел сегодня утром. Глава области Олег Синегубов сообщал, что российские военные обстреляли город двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки разрушены гаражи и пострадали люди.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.