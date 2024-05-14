В Харькове во время тревоги прогремели взрывы

Стоит отметить, что воздушная тревога была объявлена тревога более полутора часов назад. Мэр города заявил, что в Харькове второй раз за день было шумно.

"То ли в город прилет, то ли в пригород - выясняем. Будьте осторожны", - добавил Терехов.

Ранее Воздушные силы Украины сообщали о пуске управляемых авиационных бомб по территории Харьковской области.

Куда били россияне

Терехов сообщил, что россияне ударили по району жилой застройки, вокруг расположены многоквартирные дома. О разрушениях и пострадавших информация уточняется.

Синегубов сообщил, что есть вероятность повторных ударов по городу. Также глава области добавил, что россияне ударили по центральной части города.

Россия обстреливает Харьков

Областной центр стал активно обстреливаться российскими войсками в последние месяцы. Географическое расположение города не позволяет оперативно сбивать вражеские ракеты, ко всему прочему в Украине не хватает систем ПВО.

Последний раз обстрел Харькова произошел сегодня утром. Глава области Олег Синегубов сообщал, что российские военные обстреляли город двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки разрушены гаражи и пострадали люди.