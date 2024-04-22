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У Харкові під час тривоги пролунав вибух

Фото: у Харкові під час тривоги пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові повідомляють про вибух. В низці регіонів України оголосили про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. Зокрема військове керівництво України, чи інші офіційні особи, також жодним чином не коментували це. 

Повітряна тривога в Україні 

О 14:56 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про активність ворожої авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Тоді ж було оголошено повітряну тривогу у Харківській області. 

Зокрема о 15:42, після вибуху у Харкові, повітряна тривога поширилась й на інші регіони: Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Кіровоградську й Запорізьку області. Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння

Фото: повітряна тривога станом на 15:44 (alerts.in.ua)

Атака на Україну у ніч на 22 квітня 

Як розповідав командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 22 квітня терористи вкотре вдались до ударів проти України. Загалом ворог застосував 7 ударних БпЛА  Shahed-131/136 й 3 зенітні керовані ракети С-300/С-400. 

Мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 5 "Шахедів" в Одеській області. Зокрема було приземлено й розвідувальний БпЛА "Орлан-10". Втім, є влучання в регіоні. 

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