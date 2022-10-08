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У Харкові під час тривоги чутно звуки вибухів

Фото: У Харкові чутно вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Харкові в ніч на 8 жовтня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у Харкові чули звуки близько 00:31 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Оновлено (00:51)

Мер Ігор Терехов розповів, що російські окупанти обстріляли центральний район міста. Ворог завдав ракетного удару, внаслідок якого почалися пожежі.

"За попередньою інформацією, горить один із лікувальних закладів Харкова, а також нежитлова споруда", - додав міський голова.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня російські війська обстріляли Основ'янський район Харкова. Внаслідок атаки ворога почалася пожежа.

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харковВійна Росії проти України