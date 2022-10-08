У Харкові під час тривоги чутно звуки вибухів

У Харкові в ніч на 8 жовтня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, у Харкові чули звуки близько 00:31 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.
Мер Ігор Терехов розповів, що російські окупанти обстріляли центральний район міста. Ворог завдав ракетного удару, внаслідок якого почалися пожежі.
"За попередньою інформацією, горить один із лікувальних закладів Харкова, а також нежитлова споруда", - додав міський голова.
Нагадаємо, вночі 6 жовтня російські війська обстріляли Основ'янський район Харкова. Внаслідок атаки ворога почалася пожежа.
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