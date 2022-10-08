В Харькове во время тревоги слышны звуки взрывов

В Харькове в ночь на 8 октября раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Харькове слышали звуки около 00:31. Случилось это после сигнала о ракетной опасности. Обновлено (00:51) Мэр Игорь Терехов рассказал, что российские оккупанты обстреляли центральный район города. По предварительным данным, враг нанес удар ракетами. "Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил городской голова.