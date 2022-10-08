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В Харькове во время тревоги слышны звуки взрывов

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Харьков, Суббота 08 октября 2022 00:41
В Харькове во время тревоги слышны звуки взрывов Фото: В Харькове слышны взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Харькове в ночь на 8 октября раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Харькове слышали звуки около 00:31. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.

Обновлено (00:51)

Мэр Игорь Терехов рассказал, что российские оккупанты обстреляли центральный район города. По предварительным данным, враг нанес удар ракетами.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил городской голова.

Напомним, ночью 6 октябряроссийские войска обстреляли Основанский район Харькова. В результате атаки врага начался пожар.

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