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В Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы

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Среда 21 сентября 2022 02:05
В Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы Фото: В Харькове раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Харькове в ночь на 21 сентября раздались звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Харькове слышали звуки, похожие на взрывы около 01:53 часа. Произошло это спустя несколько минут после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.

"Прилеты" по жилым домам

Мэр Игорь Терехов рассказал, что оккупанты нанесли удар по Холодногорскому району города.

"Прилеты" по многоэтажным жилым домам. Информация о пострадавших уточняется", - указал он.

По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения.

Напомним, вечером 20 сентября в Днепре слышали взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

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