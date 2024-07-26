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У Харкові перейменували три станції метро та десятки вулиць: список

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові, відповідно до розпорядження, перейменовано три станції метро та 48 вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання KHARKIV Today.

Розпорядження підписано головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим. 

Станції метро: 

  • Проспект Гагаріна - Левада;
  • Героїв Праці - Салтівська;
  • Завод ім. Малишева - Заводська.

Проспекти, вулиці та провулки:

  • вул. Героїв Праці - Нескорених;
  • проспект Гагаріна - Аерокосмічний;
  • вул. Лермонтовська - Майка Йогансена;
  • вул. Чайковська - Михайля Семенка;
  • вул. Єсеніна - Олександра Олеся;
  • вул. Суздальські Ряди - Гостинний Двір;
  • вул. Дружби Народів - Соборності України;
  • бульвар Грицевця  - Дмитра Антоновича;
  • вулиця Грицевця - 92-ї бригади;
  • пров. Дар'яльський - Закарпатський;
  • вул. Тархова - Михайла Комарова;
  • вул. Рибалка - бригади Хартія;
  • вул. Шумілова -Івана Кривошлика;
  • вул. Гагаріна - Тренерська;
  • пров. Гагаріна - Хозарський;
  • пров. Кантемира - Привітний;
  • вул. Кромська - Цетинська;
  • в'їзд Ладигіна -Левка Боровиковського;
  • пров.Ладигіна - Леоніда Ушкалова;
  • вул. Сонячногірська - Архипа Люльки;
  • вул. Труфанова - Дегтярна;
  • вул. Братська - Олександра Гурова;
  • в'їзд Братський -Олександра Плітаса;
  • проїзд Братський 1-й - Костя Реутова;
  • проїзд Братський 2-й - Івана Липи;
  • вул. Шолохова - Сергія Параджанова;
  • вул. Яблочкіна - Алли Горської;
  • пров. Яблочкіна - Віри Холодної;
  • пров. Бакуніна - Добропільський;
  • ул. Доватора - Валерія Романовського;
  • пров. Доватора - Мигдалевий;
  • вул. Лисенка - Миколи Лисенка;
  • вул. Новодаргомижська - Олени Якуби;
  • вул. Свірська - Юрія Колларда;
  • пров. Достоєвського - пров. Мулярський;
  • вул. Єрмаківська- Родини Ковалевських;
  • вул. Красноградська - Миколи Зерова;
  • вул. Нікітіна - Ігоря Малицького;
  • вул. Актюбінська - Ханченківська;
  • пров. Кустанайський - Йосипа Тимченка;
  • проїзд Кустанайський - Люм'єрів;
  • вул. Малишева - вул. Олексія Суріна;
  • пров. Малишева - пров. Олексія Суріна;
  • пров. Шолохова - Муравський;
  • вул. Костичева - Сергія Тимошенка;
  • пров. Берінговий - Григорія Сосідка;
  • вул. Макаренка - Рекреаційна;
  • вул. Толбухіна - Володимира Пасічника. 

"Це- важливий крок деколонізації та усунення російських маркерів з нашого публічного простору. Як виконавчий орган влади, ми дотримуємося всіх правових процедур", - заявив Синєгубов. 

Перейменування вулиць 

Після початку війни з російськими терористами, українські міста та села прагнуть позбутися символів і назв, пов'язаних з російською історією та культурою. Це спрямовано на підкреслення української національної ідентичності та незалежності.

Вулиці перейменовують на честь українських військових, волонтерів та громадських діячів, які зробили значний внесок у боротьбу за незалежність країни.

Наприклад, в листопаді 2023 року, у Дніпрі та Харкові перейменували 99 вулиць

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Харків