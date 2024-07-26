У Харкові перейменували три станції метро та десятки вулиць: список

У Харкові, відповідно до розпорядження, перейменовано три станції метро та 48 вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання KHARKIV Today .

Розпорядження підписано головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим.

Станції метро:

Проспект Гагаріна - Левада;

Героїв Праці - Салтівська;

Завод ім. Малишева - Заводська.

Проспекти, вулиці та провулки:

вул. Героїв Праці - Нескорених;

проспект Гагаріна - Аерокосмічний;

вул. Лермонтовська - Майка Йогансена;

вул. Чайковська - Михайля Семенка;

вул. Єсеніна - Олександра Олеся;

вул. Суздальські Ряди - Гостинний Двір;

вул. Дружби Народів - Соборності України;

бульвар Грицевця - Дмитра Антоновича;

вулиця Грицевця - 92-ї бригади;

пров. Дар'яльський - Закарпатський;

вул. Тархова - Михайла Комарова;

вул. Рибалка - бригади Хартія;

вул. Шумілова -Івана Кривошлика;

вул. Гагаріна - Тренерська;

пров. Гагаріна - Хозарський;

пров. Кантемира - Привітний;

вул. Кромська - Цетинська;

в'їзд Ладигіна -Левка Боровиковського;

пров.Ладигіна - Леоніда Ушкалова;

вул. Сонячногірська - Архипа Люльки;

вул. Труфанова - Дегтярна;

вул. Братська - Олександра Гурова;

в'їзд Братський -Олександра Плітаса;

проїзд Братський 1-й - Костя Реутова;

проїзд Братський 2-й - Івана Липи;

вул. Шолохова - Сергія Параджанова;

вул. Яблочкіна - Алли Горської;

пров. Яблочкіна - Віри Холодної;

пров. Бакуніна - Добропільський;

ул. Доватора - Валерія Романовського;

пров. Доватора - Мигдалевий;

вул. Лисенка - Миколи Лисенка;

вул. Новодаргомижська - Олени Якуби;

вул. Свірська - Юрія Колларда;

пров. Достоєвського - пров. Мулярський;

вул. Єрмаківська- Родини Ковалевських;

вул. Красноградська - Миколи Зерова;

вул. Нікітіна - Ігоря Малицького;

вул. Актюбінська - Ханченківська;

пров. Кустанайський - Йосипа Тимченка;

проїзд Кустанайський - Люм'єрів;

вул. Малишева - вул. Олексія Суріна;

пров. Малишева - пров. Олексія Суріна;

пров. Шолохова - Муравський;

вул. Костичева - Сергія Тимошенка;

пров. Берінговий - Григорія Сосідка;

вул. Макаренка - Рекреаційна;

вул. Толбухіна - Володимира Пасічника.

"Це- важливий крок деколонізації та усунення російських маркерів з нашого публічного простору. Як виконавчий орган влади, ми дотримуємося всіх правових процедур", - заявив Синєгубов.

Перейменування вулиць

Після початку війни з російськими терористами, українські міста та села прагнуть позбутися символів і назв, пов'язаних з російською історією та культурою. Це спрямовано на підкреслення української національної ідентичності та незалежності.

Вулиці перейменовують на честь українських військових, волонтерів та громадських діячів, які зробили значний внесок у боротьбу за незалежність країни.

Наприклад, в листопаді 2023 року, у Дніпрі та Харкові перейменували 99 вулиць.