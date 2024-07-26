У Харкові перейменували три станції метро та десятки вулиць: список
У Харкові, відповідно до розпорядження, перейменовано три станції метро та 48 вулиць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання KHARKIV Today.
Розпорядження підписано головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим.
Станції метро:
- Проспект Гагаріна - Левада;
- Героїв Праці - Салтівська;
- Завод ім. Малишева - Заводська.
Проспекти, вулиці та провулки:
- вул. Героїв Праці - Нескорених;
- проспект Гагаріна - Аерокосмічний;
- вул. Лермонтовська - Майка Йогансена;
- вул. Чайковська - Михайля Семенка;
- вул. Єсеніна - Олександра Олеся;
- вул. Суздальські Ряди - Гостинний Двір;
- вул. Дружби Народів - Соборності України;
- бульвар Грицевця - Дмитра Антоновича;
- вулиця Грицевця - 92-ї бригади;
- пров. Дар'яльський - Закарпатський;
- вул. Тархова - Михайла Комарова;
- вул. Рибалка - бригади Хартія;
- вул. Шумілова -Івана Кривошлика;
- вул. Гагаріна - Тренерська;
- пров. Гагаріна - Хозарський;
- пров. Кантемира - Привітний;
- вул. Кромська - Цетинська;
- в'їзд Ладигіна -Левка Боровиковського;
- пров.Ладигіна - Леоніда Ушкалова;
- вул. Сонячногірська - Архипа Люльки;
- вул. Труфанова - Дегтярна;
- вул. Братська - Олександра Гурова;
- в'їзд Братський -Олександра Плітаса;
- проїзд Братський 1-й - Костя Реутова;
- проїзд Братський 2-й - Івана Липи;
- вул. Шолохова - Сергія Параджанова;
- вул. Яблочкіна - Алли Горської;
- пров. Яблочкіна - Віри Холодної;
- пров. Бакуніна - Добропільський;
- ул. Доватора - Валерія Романовського;
- пров. Доватора - Мигдалевий;
- вул. Лисенка - Миколи Лисенка;
- вул. Новодаргомижська - Олени Якуби;
- вул. Свірська - Юрія Колларда;
- пров. Достоєвського - пров. Мулярський;
- вул. Єрмаківська- Родини Ковалевських;
- вул. Красноградська - Миколи Зерова;
- вул. Нікітіна - Ігоря Малицького;
- вул. Актюбінська - Ханченківська;
- пров. Кустанайський - Йосипа Тимченка;
- проїзд Кустанайський - Люм'єрів;
- вул. Малишева - вул. Олексія Суріна;
- пров. Малишева - пров. Олексія Суріна;
- пров. Шолохова - Муравський;
- вул. Костичева - Сергія Тимошенка;
- пров. Берінговий - Григорія Сосідка;
- вул. Макаренка - Рекреаційна;
- вул. Толбухіна - Володимира Пасічника.
"Це- важливий крок деколонізації та усунення російських маркерів з нашого публічного простору. Як виконавчий орган влади, ми дотримуємося всіх правових процедур", - заявив Синєгубов.
Перейменування вулиць
Після початку війни з російськими терористами, українські міста та села прагнуть позбутися символів і назв, пов'язаних з російською історією та культурою. Це спрямовано на підкреслення української національної ідентичності та незалежності.
Вулиці перейменовують на честь українських військових, волонтерів та громадських діячів, які зробили значний внесок у боротьбу за незалежність країни.
Наприклад, в листопаді 2023 року, у Дніпрі та Харкові перейменували 99 вулиць.
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