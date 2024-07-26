В Харькове переименовали три станции метро и десятки улиц: список

В Харькове, согласно распоряжению, переименованы три станции метро и 48 улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание KHARKIV Today .

Распоряжение подписано председателем Харьковской областной военной администрации Олегом Синегубовым.

Станции метро:

Проспект Гагарина - Левада;

Героев Труда - Салтовская;

Завод им. Малышева - Заводская.

Проспекты, улицы и переулки:

ул. Героев Труда - Непокоренных;

проспект Гагарина - Аэрокосмический;

ул. Лермонтовская - Майка Йогансена;

ул. Чайковская - Михаила Семенко;

ул. Есенина - Александра Олеся;

ул. Суздальские Ряды - Гостиный Двор;

ул. Дружбы Народов - Соборности Украины;

бульвар Грицевца - Дмитрия Антоновича;

улица Грицевца - 92-й бригады;

переулок Дарьяльский - Закарпатский;

ул. Тархова - Михаила Комарова;

ул. Рыбалка - бригады Хартия;

ул. Шумилова -Ивана Кривошлыка;

ул. Гагарина - Тренерская;

переулок Гагарина - Хозарский;

переулок Кантемира - Приветливый;

ул. Кромская - Цетинская;

въезд Ладыгина -Левка Боровиковского;

переулок Ладыгина - Леонида Ушкалова;

ул. Солнечногорская - Архипа Люльки;

ул. Труфанова - Дегтярная;

ул. Братская - Александра Гурова;

въезд Братский - Александра Плитаса;

проезд Братский 1-й - Костя Реутова;

проезд Братский 2-й - Ивана Липы;

ул. Шолохова - Сергея Параджанова;

ул. Яблочкина - Аллы Горской;

переулок Яблочкина - Веры Холодной;

переулок Бакунина - Добропольский;

ул. Доватора - Валерия Романовского;

переулок Доватора - Миндальный;

ул. Лысенко - Николая Лысенко;

ул. Новодаргомыжская - Елены Якубы;

ул. Свирская - Юрия Колларда;

переулок Достоевского - переулок Мулярский;

ул. Ермаковская - Семьи Ковалевских;

ул. Красноградская - Николая Зерова;

ул. Никитина - Игоря Малицкого;

ул. Актюбинская - Ханченковская;

переулок Кустанайский - Иосифа Тимченко;

проезд Кустанайский - Люмьеров;

ул. Малышева - ул. Алексея Сурина;

переулок Малышева - переулок Алексея Сурина;

переулок Шолохова - Муравский;

ул. Костычева - Сергея Тимошенко;

переулок Беринговый - Григория Соседка;

ул. Макаренко - Рекреационная;

ул. Толбухина - Владимира Пасечника.

"Это - важный шаг деколонизации и устранения российских маркеров из нашего публичного пространства. Как исполнительный орган власти, мы придерживаемся всех правовых процедур", - заявил Синегубов.

Переименование улиц

После начала войны с российскими террористами, украинские города и села стремятся избавиться от символов и названий, связанных с российской историей и культурой. Это направлено на подчеркивание украинской национальной идентичности и независимости.

Улицы переименовывают в честь украинских военных, волонтеров и общественных деятелей, которые внесли значительный вклад в борьбу за независимость страны.

Например, в ноябре 2023 года в Днепре и Харькове переименовали 99 улиц.