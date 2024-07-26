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В Харькове переименовали три станции метро и десятки улиц: список

Пятница 26 июля 2024 18:15
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В Харькове переименовали три станции метро и десятки улиц: список Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове, согласно распоряжению, переименованы три станции метро и 48 улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание KHARKIV Today.

Распоряжение подписано председателем Харьковской областной военной администрации Олегом Синегубовым.

Станции метро:

  • Проспект Гагарина - Левада;
  • Героев Труда - Салтовская;
  • Завод им. Малышева - Заводская.

Проспекты, улицы и переулки:

  • ул. Героев Труда - Непокоренных;
  • проспект Гагарина - Аэрокосмический;
  • ул. Лермонтовская - Майка Йогансена;
  • ул. Чайковская - Михаила Семенко;
  • ул. Есенина - Александра Олеся;
  • ул. Суздальские Ряды - Гостиный Двор;
  • ул. Дружбы Народов - Соборности Украины;
  • бульвар Грицевца - Дмитрия Антоновича;
  • улица Грицевца - 92-й бригады;
  • переулок Дарьяльский - Закарпатский;
  • ул. Тархова - Михаила Комарова;
  • ул. Рыбалка - бригады Хартия;
  • ул. Шумилова -Ивана Кривошлыка;
  • ул. Гагарина - Тренерская;
  • переулок Гагарина - Хозарский;
  • переулок Кантемира - Приветливый;
  • ул. Кромская - Цетинская;
  • въезд Ладыгина -Левка Боровиковского;
  • переулок Ладыгина - Леонида Ушкалова;
  • ул. Солнечногорская - Архипа Люльки;
  • ул. Труфанова - Дегтярная;
  • ул. Братская - Александра Гурова;
  • въезд Братский - Александра Плитаса;
  • проезд Братский 1-й - Костя Реутова;
  • проезд Братский 2-й - Ивана Липы;
  • ул. Шолохова - Сергея Параджанова;
  • ул. Яблочкина - Аллы Горской;
  • переулок Яблочкина - Веры Холодной;
  • переулок Бакунина - Добропольский;
  • ул. Доватора - Валерия Романовского;
  • переулок Доватора - Миндальный;
  • ул. Лысенко - Николая Лысенко;
  • ул. Новодаргомыжская - Елены Якубы;
  • ул. Свирская - Юрия Колларда;
  • переулок Достоевского - переулок Мулярский;
  • ул. Ермаковская - Семьи Ковалевских;
  • ул. Красноградская - Николая Зерова;
  • ул. Никитина - Игоря Малицкого;
  • ул. Актюбинская - Ханченковская;
  • переулок Кустанайский - Иосифа Тимченко;
  • проезд Кустанайский - Люмьеров;
  • ул. Малышева - ул. Алексея Сурина;
  • переулок Малышева - переулок Алексея Сурина;
  • переулок Шолохова - Муравский;
  • ул. Костычева - Сергея Тимошенко;
  • переулок Беринговый - Григория Соседка;
  • ул. Макаренко - Рекреационная;
  • ул. Толбухина - Владимира Пасечника.

"Это - важный шаг деколонизации и устранения российских маркеров из нашего публичного пространства. Как исполнительный орган власти, мы придерживаемся всех правовых процедур", - заявил Синегубов.

Переименование улиц

После начала войны с российскими террористами, украинские города и села стремятся избавиться от символов и названий, связанных с российской историей и культурой. Это направлено на подчеркивание украинской национальной идентичности и независимости.

Улицы переименовывают в честь украинских военных, волонтеров и общественных деятелей, которые внесли значительный вклад в борьбу за независимость страны.

Например, в ноябре 2023 года в Днепре и Харькове переименовали 99 улиц.

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