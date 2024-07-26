В Харькове переименовали три станции метро и десятки улиц: список
В Харькове, согласно распоряжению, переименованы три станции метро и 48 улиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание KHARKIV Today.
Распоряжение подписано председателем Харьковской областной военной администрации Олегом Синегубовым.
Станции метро:
- Проспект Гагарина - Левада;
- Героев Труда - Салтовская;
- Завод им. Малышева - Заводская.
Проспекты, улицы и переулки:
- ул. Героев Труда - Непокоренных;
- проспект Гагарина - Аэрокосмический;
- ул. Лермонтовская - Майка Йогансена;
- ул. Чайковская - Михаила Семенко;
- ул. Есенина - Александра Олеся;
- ул. Суздальские Ряды - Гостиный Двор;
- ул. Дружбы Народов - Соборности Украины;
- бульвар Грицевца - Дмитрия Антоновича;
- улица Грицевца - 92-й бригады;
- переулок Дарьяльский - Закарпатский;
- ул. Тархова - Михаила Комарова;
- ул. Рыбалка - бригады Хартия;
- ул. Шумилова -Ивана Кривошлыка;
- ул. Гагарина - Тренерская;
- переулок Гагарина - Хозарский;
- переулок Кантемира - Приветливый;
- ул. Кромская - Цетинская;
- въезд Ладыгина -Левка Боровиковского;
- переулок Ладыгина - Леонида Ушкалова;
- ул. Солнечногорская - Архипа Люльки;
- ул. Труфанова - Дегтярная;
- ул. Братская - Александра Гурова;
- въезд Братский - Александра Плитаса;
- проезд Братский 1-й - Костя Реутова;
- проезд Братский 2-й - Ивана Липы;
- ул. Шолохова - Сергея Параджанова;
- ул. Яблочкина - Аллы Горской;
- переулок Яблочкина - Веры Холодной;
- переулок Бакунина - Добропольский;
- ул. Доватора - Валерия Романовского;
- переулок Доватора - Миндальный;
- ул. Лысенко - Николая Лысенко;
- ул. Новодаргомыжская - Елены Якубы;
- ул. Свирская - Юрия Колларда;
- переулок Достоевского - переулок Мулярский;
- ул. Ермаковская - Семьи Ковалевских;
- ул. Красноградская - Николая Зерова;
- ул. Никитина - Игоря Малицкого;
- ул. Актюбинская - Ханченковская;
- переулок Кустанайский - Иосифа Тимченко;
- проезд Кустанайский - Люмьеров;
- ул. Малышева - ул. Алексея Сурина;
- переулок Малышева - переулок Алексея Сурина;
- переулок Шолохова - Муравский;
- ул. Костычева - Сергея Тимошенко;
- переулок Беринговый - Григория Соседка;
- ул. Макаренко - Рекреационная;
- ул. Толбухина - Владимира Пасечника.
"Это - важный шаг деколонизации и устранения российских маркеров из нашего публичного пространства. Как исполнительный орган власти, мы придерживаемся всех правовых процедур", - заявил Синегубов.
Переименование улиц
После начала войны с российскими террористами, украинские города и села стремятся избавиться от символов и названий, связанных с российской историей и культурой. Это направлено на подчеркивание украинской национальной идентичности и независимости.
Улицы переименовывают в честь украинских военных, волонтеров и общественных деятелей, которые внесли значительный вклад в борьбу за независимость страны.
Например, в ноябре 2023 года в Днепре и Харькове переименовали 99 улиц.
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