В Харькове переименовали российский драматический театр имени Пушкина
Депутаты областного совета переименовали в Харьковский академический российский драматический театр имени Пушкина. Теперь заведение будет называться "Харьковский академический драматический театр".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Он отметил, что захватчики уже почти год демонстрируют свое истинное отношение к культурному фонду и историческим достопримечательностям Харькова - ровняют город с землей, уничтожают культурное достояние, бьют по зданиям, которые названные в честь их писателей и деятелей.
"Только в марте этот театр трижды попадал под вражеский обстрел: тогда россияне повредили помещение художественного цеха, взрывная волна поразила окна, двери. Нация вандалов, которая не чтит прошлое и не заслуживает будущего", - написал Синегубов.
Он приветствовал коллектив театра, художников, общественных активистов и всех неравнодушных харьковчан и жителей области.
Как сообщалось ранее, в ноябре в Харькове демонтировали бюст российского поэта Александра Пушкина.
А вчера в Черновцах снесли последний из двух памятников Пушкину.
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