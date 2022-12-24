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В Харькове переименовали российский драматический театр имени Пушкина

Новина українською →
Харьков, Суббота 24 декабря 2022 13:28
В Харькове переименовали российский драматический театр имени Пушкина Фото: в Харькове переименовали российский драматический театр имени Пушкина (wikimedia)
Автор: Елизавета Драбкина

Депутаты областного совета переименовали в Харьковский академический российский драматический театр имени Пушкина. Теперь заведение будет называться "Харьковский академический драматический театр".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он отметил, что захватчики уже почти год демонстрируют свое истинное отношение к культурному фонду и историческим достопримечательностям Харькова - ровняют город с землей, уничтожают культурное достояние, бьют по зданиям, которые названные в честь их писателей и деятелей.

"Только в марте этот театр трижды попадал под вражеский обстрел: тогда россияне повредили помещение художественного цеха, взрывная волна поразила окна, двери. Нация вандалов, которая не чтит прошлое и не заслуживает будущего", - написал Синегубов.

Он приветствовал коллектив театра, художников, общественных активистов и всех неравнодушных харьковчан и жителей области.

Как сообщалось ранее, в ноябре в Харькове демонтировали бюст российского поэта Александра Пушкина.

А вчера в Черновцах снесли последний из двух памятников Пушкину.

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