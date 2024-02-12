У Харкові перевірять усі АЗС, нафтобази та інші небезпечні об'єкти після атаки РФ

"Доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти на території Харкова", - написав Терехов.

Мер просить харківський бізнес з розумінням поставитися до таких перевірок, адже потрібно зробити все, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку Росії.

Удари РФ по Харкову

Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого, росіяни запустили 31 ударний безпілотник типу "Шахед" з території тимчасово окупованого Криму та РФ. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська області.

У Харкові дрони атакували нафтобазу. В результаті атаки сталася величезна пожежа в приватному секторі. Жертвами російської атаки стали семеро людей, ще понад півсотні - постраждали.