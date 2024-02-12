В Харькове проверят все АЗС, нефтебазы и другие опасные объекты после атаки РФ

"Поручил городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обследовать все места хранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов и другие опасные объекты на территории Харькова", - написал Терехов.

Мэр просит харьковский бизнес с пониманием отнестись к таким проверкам, ведь нужно сделать все, чтобы предотвратить ужасающие последствия возможных атак со стороны России.

Удары РФ по Харькову

Напомним, в ночь на 10 февраля, россияне запустили 31 ударный беспилотник типа "Шахед" с территории временно оккупированного Крыма и РФ. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская области.

В Харькове дроны атаковали нефтебазу. В результате атаки произошел огромный пожар в частном секторе. Жертвами российской атаки стали семь человек , еще более полусотни – пострадали.