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У Харкові перевірять усі АЗС, нафтобази та інші небезпечні об'єкти після атаки РФ

Харків , Понеділок 12 лютого 2024 20:24
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У Харкові перевірять усі АЗС, нафтобази та інші небезпечні об'єкти після атаки РФ Фото: мер Харкова Ігор Терехов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові після масштабної атаки росіян 10 лютого перевірять всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів, а також інші небезпечні обʼєкти на території міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти на території Харкова", - написав Терехов.

Мер просить харківський бізнес з розумінням поставитися до таких перевірок, адже потрібно зробити все, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку Росії.

Удари РФ по Харкову

Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого, росіяни запустили 31 ударний безпілотник типу "Шахед" з території тимчасово окупованого Криму та РФ. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська області.

У Харкові дрони атакували нафтобазу. В результаті атаки сталася величезна пожежа в приватному секторі. Жертвами російської атаки стали семеро людей, ще понад півсотні - постраждали.

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