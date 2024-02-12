У Харкові перевірять усі АЗС, нафтобази та інші небезпечні об'єкти після атаки РФ
У Харкові після масштабної атаки росіян 10 лютого перевірять всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів, а також інші небезпечні обʼєкти на території міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"Доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти на території Харкова", - написав Терехов.
Мер просить харківський бізнес з розумінням поставитися до таких перевірок, адже потрібно зробити все, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку Росії.
Удари РФ по Харкову
Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого, росіяни запустили 31 ударний безпілотник типу "Шахед" з території тимчасово окупованого Криму та РФ. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська області.
У Харкові дрони атакували нафтобазу. В результаті атаки сталася величезна пожежа в приватному секторі. Жертвами російської атаки стали семеро людей, ще понад півсотні - постраждали.
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