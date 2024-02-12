В Харькове проверят все АЗС, нефтебазы и другие опасные объекты после атаки РФ
В Харькове после масштабной атаки россиян 10 февраля будут проверены все места хранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов, а также другие опасные объекты на территории города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
"Поручил городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обследовать все места хранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов и другие опасные объекты на территории Харькова", - написал Терехов.
Мэр просит харьковский бизнес с пониманием отнестись к таким проверкам, ведь нужно сделать все, чтобы предотвратить ужасающие последствия возможных атак со стороны России.
Удары РФ по Харькову
Напомним, в ночь на 10 февраля, россияне запустили 31 ударный беспилотник типа "Шахед" с территории временно оккупированного Крыма и РФ. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская области.
В Харькове дроны атаковали нефтебазу. В результате атаки произошел огромный пожар в частном секторе. Жертвами российской атаки стали семь человек , еще более полусотни – пострадали.
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