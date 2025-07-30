UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Харкові палає авто, пошкоджено супермаркет та автомийку: що відомо про атаку РФ

Фото: наслідки атаки з'ясовуються (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 30 липня Харків опинився під атакою ворожих дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі та відомо про пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Починаючи з 01:30 над містом було зафіксовано ворожі дрони. Вже о 01:54 Терехов написав про вибух, а згодом уточнив, що удар по Шевченківському району.

Водночас він попередив, що є загроза повторних ударів і глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що о 02:19 над містом зафіксовано ще один дрон.

Наслідки атаки РФ по Харкову

Спочатку Терехов написав, що внаслідок спроби удару РФ, у Шевченківському районі горить автомобіль. Згодом інформації про наслідки стало ще більше.

"За уточненою інформацією, у Шевченківському районі також постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет. Горить одне авто. Про постраждалих наразі не повідомляють. Деталі уточнюються", - повідомив мер л 02:09.

Оновлено о 02:47

"У Шевченківському районі - попередньо - троє постраждалих: дві жінки та чоловік", - написав Терехов.

Водночас Синєгубов уточнив, одній жінці 24 роки, а чоловіку - 33.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків дронами, ракетами та авіабомбами.

Наприклад, в ніч на 20 липня ворог здійснив комбіновану атаку по місту. За три години було понад 20 ударів - балістикою, боргами та керованими авіабомбами.

Причому РФ вдарила по рятувальниках, через що були постраждалі. Крім того, в результаті тієї атаки були пошкоджені житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги і контактна мережа.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніДрони