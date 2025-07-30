В Харькове пылает авто, повреждены супермаркет и автомойка: что известно об атаке РФ

Начиная с 01:30 над городом были зафиксированы вражеские дроны. Уже в 01:54 Терехов написал о взрыве, а впоследствии уточнил, что удар по Шевченковскому району.

В то же время он предупредил, что есть угроза повторных ударов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что в 02:19 над городом зафиксирован еще один дрон.

Последствия атаки РФ по Харькову

Сначала Терехов написал, что в результате попытки удара РФ, в Шевченковском районе горит автомобиль. Впоследствии информации о последствиях стало еще больше.

"По уточненной информации, в Шевченковском районе также пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов, супермаркет. Горит одно авто. О пострадавших пока не сообщается. Детали уточняются", - сообщил мэр в 02:09.

Обновлено в 02:47

"В Шевченковском районе - предварительно - трое пострадавших: две женщины и мужчина", - написал Терехов.

В то же время Синегубов уточнил, что одной женщине 24 года, а мужчине - 33.