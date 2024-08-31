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У Харкові оголосили траур за загиблими внаслідок масштабного удару Росії

Фото: у Харкові оголосили траур за загиблими внаслідок удару 30 серпня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові оголосили траур за загиблими внаслідок масштабного удару російських окупантів 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

За уточненими даними правоохоронців, у Харкові загинули шість людей - чоловіки 49 та 74 років, 18-річна дівчина, 73-річна жінка та жінка, яку деблокували останньою. Також серед жертв 14-річна дівчинка, яка  була вбита поблизу дитячого майданчика.

Постраждали 97 людей, з них 22 - діти. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини - важкий. 

"Співчуваю усім, хто втратив своїх рідних та близьких. Сьогодні у Харкові оголошено траур", - зазначив мер місті.

 

Масштабний обстріл Харкова

Вчора, 30 серпня, російські окупанти масовано вдарили по Харкову. Росіяни застосували авіаційні бомби. Влучання зафіксували у п’яти локаціях Харкова.

Пошкоджено 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, три адмінбудівлі, два заклади освіти, понад півсотні автомобілів.

Окупанти влучили у багатоповерхівку в Індустріальному районі міста, там почалася масштабна пожежа. Ввечері правоохоронці повідомили по сімох загиблих, але, за оновленими даними, відомо про шістьох жертв російської атаки

Детальніше про масштабний обстріл Харкова - у матеріалі РБК-Україна.

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