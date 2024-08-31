В Харькове объявили траур по погибшим в результате масштабного удара России

По уточненным данным правоохранителей, в Харькове погибли шесть человек - мужчины 49 и 74 лет, 18-летняя девушка, 73-летняя женщина и деблокированная последней женщина. Также среди жертв 14-летняя девочка, убитая вблизи детской площадки.

Пострадали 97 человек, из них 22 - дети. У пяти детей состояние удовлетворительное, у 17-летней девушки - тяжелое.

"Сочувствую всем, кто потерял своих родных и близких. Сегодня в Харькове объявлен траур", - отметил мэр города.