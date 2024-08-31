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В Харькове объявили траур по погибшим в результате масштабного удара России

Харьков, Суббота 31 августа 2024 10:44
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В Харькове объявили траур по погибшим в результате масштабного удара России Фото: в Харькове объявили траур по погибшим в результате удара 30 августа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове объявили траур по погибшим в результате масштабного удара российских оккупантов 30 августа. Из-за российской атаки погибли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

По уточненным данным правоохранителей, в Харькове погибли шесть человек - мужчины 49 и 74 лет, 18-летняя девушка, 73-летняя женщина и деблокированная последней женщина. Также среди жертв 14-летняя девочка, убитая вблизи детской площадки.

Пострадали 97 человек, из них 22 - дети. У пяти детей состояние удовлетворительное, у 17-летней девушки - тяжелое.

"Сочувствую всем, кто потерял своих родных и близких. Сегодня в Харькове объявлен траур", - отметил мэр города.

Масштабный обстрел Харькова

Вчера, 30 августа, российские оккупанты массированно ударили по Харькову. Россияне применили авиационные бомбы. Попадание зафиксировали в пяти локациях Харькова.

Повреждены 82 многоквартирных домов, 11 частных домов, три админздания, два учебных заведения, более полусотни автомобилей.

Оккупанты попали в многоэтажку в Индустриальном районе города, там начался масштабный пожар. Вечером правоохранители сообщили о семи погибшим, но, по обновленным данным, известно о шести жертвах российской атаки

Детальнее о масштабном обстреле Харькова - в материале РБК-Украина.

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