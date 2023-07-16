У Харкові оголошено повітряну тривогу. Чути звуки вибухів

У Повітряних силах попередили містян та жителів області про загрозу застосування балістичного озброєння.

Оновлено 22:09.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив, що місто та область вкотре під ударом росіян. Людей просять перебувати в укриттях. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, під обстрілом знову знаходиться Основʼянський район.

Також сигнал повітряної тривоги було оголошено у Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Водночас представники поліції звернулись з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102", - написали в поліції Харківської області.

Також сигнал повітряної тривоги оголошено у Сумській області. Там можлива загроза ракетних ударів.

Фото: карта тривог в Україні (alerts.in.ua)

Атаки на Харків

Російські війська вдруге за день атакували Основ’янський район Харкова. В результаті обстрілів семеро постраждалих. Також відому про одну жертву.

Крім того, в ніч на 16 липня російські окупанти вдались до ракетних ударів по території Харкова. Дві ракети вибухнули в повітрі. Ворог запустив 4 ракети ЗРК С-300 близько о 01:30 з території Бєлгородської області

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