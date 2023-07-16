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В Харькове объявлена воздушная тревога. Слышны звуки взрывов

Фото: В Харькове вечером 16 июля слышны взрывы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сигнал воздушной тревоги в третий раз за сутки объявлен в Харькове и области. Местные сообщают о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В Воздушных силах предупредили горожан и жителей области об угрозе применения баллистического вооружения.

Обновлено 22:09.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов предупредил, что город и область в очередной раз под ударом россиян. Людей просят находиться в укрытиях. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, под обстрелом снова находится Основянский район.

Також сигнал повітряної тривоги було оголошено у Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

В то же время, представители полиции обратились с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102", - написали в полиции Харьковской области.

Также сигнал воздушной тревоги объявлен в Сумской области. Там возможна угроза ракетных ударов.

Фото: карта тревог в Украине (alerts.in.ua)

Атаки на Харьков

Российские войска второй раз за день атаковали Основянский район Харькова . В результате обстрелов семеро пострадавших. Также известна одна жертва.

Кроме того, в ночь на 16 июля российские оккупанты прибегли к ракетным ударам по территории Харькова . Две ракеты взорвались в воздухе. Враг запустил 4 ракеты ЗРК С-300 около 01:30 с территории Белгородской области

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харковвоздушная тревога