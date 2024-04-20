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У Харкові невідомі запустили новий фейк на тлі збільшення обстрілів

Фото: у Харкові невідомі запустили новий фейк на тлі збільшення обстрілів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На тлі російських обстрілів Харкова, що почастішали, невідомі запустили новий фейк. Він пов'язаний із евакуацією з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

Так, харків'яни почали отримувати в месенджерах від невідомих повідомлення - так звані "інструкції при евакуації".

У Харкові невідомі запустили новий фейк на тлі збільшення обстрілів (t.me/kharkivoda)

Як зазначають у в ОВА, вони є нічим іншим, як черговою інформаційною ворожою атакою для поширення панічних настроїв. 

"Немає жодних підстав для евакуації з Харкова! На сьогодні скупчення ворожих військ не спостерігаємо", - додали в адміністрації.

Новий наступ РФ в Україні

Чутки про нібито наступ на Харків ходять уже давно. Ще у березні Центр протидії дезінформації повідомляв, що повідомлення про підготовку 350-тисячної російської армії до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії та не відповідають дійсності.

У квітні в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висловлював думку, що під час можливого літнього наступу окупанти зосередять увагу на Донбасі. Головні зусилля ворог сконцентрує на тих напрямках, що й зараз - Авдіївка та Часів Яр.

У свою чергу, в інтерв'ю Washington Post глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія планує розпочати новий великий наступ у червні цього року, і спробує повністю захопити Луганську та Донецьку області.

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евакуаціяХарківФейки