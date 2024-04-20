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В Харькове неизвестные запустили новый фейк на фоне увеличения обстрелов

Фото: в Харькове неизвестные запустили новый фейк на фоне увеличения обстрелов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На фоне участившихся российских обстрелов Харькова, неизвестные запустили новый фейк. Он связан с эвакуацией из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Так, харьковчане начали получать в мессенджерах от неизвестных сообщения - так называемые "инструкции при эвакуации".

В Харькове неизвестные запустили новый фейк на фоне увеличения обстрелов (t.me/kharkivoda)

Как отмечают в ОВА, они являются ничем иным, как очередной информационной вражеской атакой для распространения панических настроений.

"Нет никаких оснований для эвакуации из Харькова! На сегодняшний день скопления вражеских войск не наблюдаем", - добавили в администрации.

Новое наступление РФ в Украине

Слухи о якобы наступлении на Харьков ходят уже давно. Еще в марте Центр противодействия дезинформации сообщал, что сообщения о подготовке 350-тысячной российской армии к наступлению на Харьков являются частью вражеской кампании и не соответствуют действительности.

В апреле в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко высказывал мнение, что во время возможного летнего наступления оккупанты сосредоточат внимание на Донбассе. Главные усилия враг сконцентрирует на тех направлениях, что и сейчас - Авдеевка и Часов Яр.

В свою очередь в интервью Washington Post глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует начать новое крупное наступление в июне этого года, и попытается полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

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