В Харькове неизвестные запустили новый фейк на фоне увеличения обстрелов

Новое наступление РФ в Украине

Слухи о якобы наступлении на Харьков ходят уже давно. Еще в марте Центр противодействия дезинформации сообщал, что сообщения о подготовке 350-тысячной российской армии к наступлению на Харьков являются частью вражеской кампании и не соответствуют действительности.

В апреле в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко высказывал мнение, что во время возможного летнего наступления оккупанты сосредоточат внимание на Донбассе. Главные усилия враг сконцентрирует на тех направлениях, что и сейчас - Авдеевка и Часов Яр.

В свою очередь в интервью Washington Post глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует начать новое крупное наступление в июне этого года, и попытается полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

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