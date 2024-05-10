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У Харкові можуть припинити обмежувати енергопостачання: Кудрицький назвав умову

Фото: Володимир Кудрицький, голова "Укренерго" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові найближчим часом можуть скасувати обмеження енергопостачання для побутових споживачів та бізнесу. Втім, лише за умови відсутності нових атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Укренерго" Володимира Кудрицького під час брифінгу.

Як розповів Кудрицький, наразі магістральна мережа в Україні працює без обмежень, окрім Харківської області й Кривого рогу. Там обмеження пов'язані не лише з атаками на підстанції "Укренерго", але й через те, що ворог пошкодив місцеві генерації. 

"Але хочу сказати, що очікується, що такі мережеві обмеження, як для міста Харків, де під графіки підпадають й побутові споживачі - будуть зняті найближчим часом. Це, звичайно, треба завжди робити таку ремарку, за умови відсутності нових атак. Тому, думаю, що навіть й сьогодні, нам вдасться уже перевести Харків у той режим, в якому працюють усі інші області", - додав Кудрицький. 

Світло в Україні 

Внаслідок загострення масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України - в енергосистемі майже щодня спостерігається дефіцит. Під час обстрілів терористи поцілили по електростанціях й не тільки. Також останні дні обмеження енергопостачання запроваджують для промислових споживачів. Як й згадувалось вище, наразі обмеження також торкаються побутових споживачів Харківської області. 

Зокрема Кудрицький розповів, як встановлено порядок відключення електроенергії в умовах дефіциту. 

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ХарківУкренерго