У Харкові можуть припинити обмежувати енергопостачання: Кудрицький назвав умову

Як розповів Кудрицький, наразі магістральна мережа в Україні працює без обмежень, окрім Харківської області й Кривого рогу. Там обмеження пов'язані не лише з атаками на підстанції "Укренерго", але й через те, що ворог пошкодив місцеві генерації.

"Але хочу сказати, що очікується, що такі мережеві обмеження, як для міста Харків, де під графіки підпадають й побутові споживачі - будуть зняті найближчим часом. Це, звичайно, треба завжди робити таку ремарку, за умови відсутності нових атак. Тому, думаю, що навіть й сьогодні, нам вдасться уже перевести Харків у той режим, в якому працюють усі інші області", - додав Кудрицький.

Світло в Україні

Внаслідок загострення масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України - в енергосистемі майже щодня спостерігається дефіцит. Під час обстрілів терористи поцілили по електростанціях й не тільки. Також останні дні обмеження енергопостачання запроваджують для промислових споживачів. Як й згадувалось вище, наразі обмеження також торкаються побутових споживачів Харківської області.

Зокрема Кудрицький розповів, як встановлено порядок відключення електроенергії в умовах дефіциту.