У Харкові масштабна пожежа: дим видно з різних частин міста (фото, відео)

Масштабна пожежа сталася у Харкові 8 червня. Вогонь охопив 1800 квадратних метрів, а дим була видно з різних частин міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.
Сьогодні зранку у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території. Там спалахнули відходи з пластмасу та поліетиленова плівка.
Вогонь перекинувся на поруч розташовані будівлі. Частково пошкоджені три будівлі, з них дві СТО. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об’єкти, а також гаражний кооператив.
Фото: у Харкові зранку 8 червня спалахнула масштабна пожежа (t.me/dsns_telegram)
Пожежа охопила площу у 1800 квадратних метрів. Станом на 10:00 її вдалося ліквідувати, але роботи тривають. На місці події працює 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Харківській області спалахнула масштабна лісова пожежа, вогонь охопив аж 3500 га лісу. Пожежу не могли загасити через міни.
Також вчора у Київській області була серйозна пожежа. Там горіло підприємство, причиною була ворожа атака.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.