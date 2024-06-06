На Харківщині масштабна лісова пожежа. Її не можуть загасити через міни

У Харківській області масштабна пожежа, яка охопила 3500 га лісу. Її не можуть загасити через міни.

Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На жаль, станом на вчора ми маємо зафіксовану величезну пожежу 0 3,5 тисячі гектарів. Це рекордні якісь цифри. Це Харківська область, тобто територія, наближена до ведення бойових дій. І, на жаль, погасити цю пожежу, зупинити її на сьогодні майже неможливо, оскільки території заміновані", - заявив він.

За словами міністра, лісничі та працівники ДСНС щодня працюють, щоб ця пожежа не поширювалася.

"Але, на жаль, вжити якихось активних заходів, щоб зупинити це неможливо абсолютно. Відповідно, завдання сьогодні - забезпечити контроль над цією ситуацією", - заявив міністр.

Стрілець додав, що наразі пожежі, які відбуваються поблизу зони обстрілів, воєнних дій або заміновані, не можуть загасити, а лише локалізувати, щоб не дати вогню поширитися далі. Для цього використовують спеціальні смуги, рубки та проріджування, які заважають вогню перекинутися на сусідні ділянки.

"Я впевнений, що фахівці будуть над цим працювати, вони знають, що робити", - заявив міністр.