В Харькове масштабный пожар: дым виден из разных частей города (фото, видео)

Масштабный пожар произошел в Харькове 8 июня. Огонь охватил 1800 квадратных метров, а дым был виден из разных частей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сегодня утром в Холодногорском районе Харькова произошел пожар на открытой территории. Там загорелись отходы из пластмассы и полиэтиленовая пленка.

Огонь перекинулся на рядом расположенные постройки. Частично повреждены три здания, из них два СТО. Спасатели предотвратили распространение пламени на другие объекты, а также гаражный кооператив.

Фото: в Харькове утром 8 июня вспыхнул масштабный пожар (t.me/dsns_telegram)

Пожар охватил площадь в 1800 квадратных метров. По состоянию на 10:00 его удалось ликвидировать, но работы продолжаются. На месте происшествия работают 17 единиц пожарно-спасательной техники и 87 спасателей.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.