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В Харькове масштабный пожар: дым виден из разных частей города (фото, видео)

Харьков, Суббота 08 июня 2024 12:42
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В Харькове масштабный пожар: дым виден из разных частей города (фото, видео) Фото: в Харькове утром 8 июня вспыхнул масштабный пожар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар произошел в Харькове 8 июня. Огонь охватил 1800 квадратных метров, а дым был виден из разных частей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сегодня утром в Холодногорском районе Харькова произошел пожар на открытой территории. Там загорелись отходы из пластмассы и полиэтиленовая пленка.

Огонь перекинулся на рядом расположенные постройки. Частично повреждены три здания, из них два СТО. Спасатели предотвратили распространение пламени на другие объекты, а также гаражный кооператив.

Фото: в Харькове утром 8 июня вспыхнул масштабный пожар (t.me/dsns_telegram)

Пожар охватил площадь в 1800 квадратных метров. По состоянию на 10:00 его удалось ликвидировать, но работы продолжаются. На месте происшествия работают 17 единиц пожарно-спасательной техники и 87 спасателей.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Харьковской области вспыхнул масштабный лесной пожар, огонь охватил 3500 га леса. Пожар не могли потушить из-за мин.

Также вчера в Киевской области был серьезный пожар. Там горело предприятие, причиной была вражеская атака.

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ГСЧС Харьков Пожар
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