У Харкові масово зникло світло, на вулицях тотальний блекаут

В Харкові ввечері 8 листопада зникло світло майже в усьому місті. Вулиці занурилися у темряву, повідомляється про дуже малу напругу в електромережі.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Світло відсутнє у більшості районів Харкова. Там, де є електрика - спостерігається сильне миготіння освітлення. В мережі дуже низька напруга, повыдомляють мешканці Харкова у міських каналах та пабліках.
Також зазначається, що в деяких районах відсутнє водопостачання. Екстрені служби перебувають на місцях та займаються ліквідацією проблеми.
Харківська влада поки що не коментувала ситуацію. Харків'ян просять дзвонити на міський екстрений номер 1562 у випадку, якщо сталася дійсно термінова проблема: телефонні мережі можуть бути перевантажені через велику кількість звернень.
У ніч на 8 листопада російські окупанти вчергове масовано атакували Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Через теракт РФ було запроваджено відключення світла в низці регіонів.
Також через російський теракт усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію. Мова йде про Трипільську ТЕС на Київщині та Зміївську ТЕС на Харківщині. Остання якраз забезпечує електроенергією обласний центр, тому зникнення світла напряму пов'язане з російським терактом, що вивів ТЕС з ладу.