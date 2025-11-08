В Харькове массово пропал свет, на улицах тотальный блэкаут

Свет отсутствует в большинстве районов Харькова. Там, где есть электричество - наблюдается сильное мигание освещения. В сети очень низкое напряжение, сообщают жители Харькова в городских каналах и пабликах.

Также отмечается, что в некоторых районах отсутствует водоснабжение. Экстренные службы находятся на местах и занимаются ликвидацией проблемы.

Харьковские власти пока не комментировали ситуацию. Харьковчан просят звонить на городской экстренный номер 1562 в случае, если произошла действительно срочная проблема: телефонные сети могут быть перегружены из-за большого количества обращений.