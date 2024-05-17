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У Харкові прогриміли вибухи. Росіяни атакували місто ракетами

Фото: агресор атакує Харків ракетами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни завдали ракетного удару по Харкову, у місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Ігоря Терехова і голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

О 0:12 Синєгубов повідомив про ракетний удар по місту.

"А тепер Харків під ракетним ударом. Будьте обережні!", - написав Терехов.

За хвилину Суспільне повідомило про ще один вибух у місті.

Атака "Шахедами"

Нагадаємо, ввечері 16 травня у Харкові пролунали вибухи через роботу сил ППО по "Шахедах".

В одному з районів міста було зафіксовано приліт, на місці інциденту спалахнула пожежа.

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