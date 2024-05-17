В Харькове прогремели взрывы. Россияне атаковали город ракетами

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову, в городе прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Игоря Терехова и главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
В 0:12 Синегубов сообщил о ракетном ударе по городу.
"А теперь Харьков под ракетным ударом. Будьте осторожны!", - написал Терехов.
Через минуту Суспільне сообщило о еще одном взрыве в городе.
Напомним, вечером 16 мая в городе прозвучали взрывы из-за работы сил ПВО по "Шахедам".
В одном из районов города был зафиксирован прилет, на месте инцидента вспыхнул пожар.
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