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В Харькове прогремели взрывы. Россияне атаковали город ракетами

Фото: агрессор атакует Харьков ракетами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову, в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Игоря Терехова и главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

В 0:12 Синегубов сообщил о ракетном ударе по городу.

"А теперь Харьков под ракетным ударом. Будьте осторожны!", - написал Терехов.

Через минуту Суспільне сообщило о еще одном взрыве в городе.

Атака "Шахедами"

Напомним, вечером 16 мая в городе прозвучали взрывы из-за работы сил ПВО по "Шахедам".

В одном из районов города был зафиксирован прилет, на месте инцидента вспыхнул пожар.

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