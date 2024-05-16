Біля Харкова пролунала серія вибухів. Працює ППО по "Шахедах"

У Харкові пролунала низка вибухів. Росіяни атакують місто "Шахедами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне, Telegram-канали мера Харкова Ігоря Терехова і голови Харківської ОВА Олега Сигєгубова.

"У Харкові було чутно серію вибухів, імовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні. Мер Ігор Терехов повідомив, що Харків атакують ударні дрони типу Shahed. О 23:28 він повідомив про повторний вибух у місті. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов радить жителям перебувати в укриттях. "Працює ППО, не покидайте укриттів та будьте обережні!", - повідомив він.