Біля Харкова пролунала серія вибухів. Працює ППО по "Шахедах"
У Харкові пролунала низка вибухів. Росіяни атакують місто "Шахедами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне, Telegram-канали мера Харкова Ігоря Терехова і голови Харківської ОВА Олега Сигєгубова.
"У Харкові було чутно серію вибухів, імовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.
Мер Ігор Терехов повідомив, що Харків атакують ударні дрони типу Shahed.
О 23:28 він повідомив про повторний вибух у місті.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов радить жителям перебувати в укриттях.
"Працює ППО, не покидайте укриттів та будьте обережні!", - повідомив він.
Наступ РФ у Харківській області
Минулого тижня російські загарбники почали масштабний наступ у Харківській області через державний кордон з території Бєлгородської області.
За кілька днів агресор окупував низку прикордонних сіл і північні околиці міста Вовчанськ. Одночасно війська РФ надалі обстрілюють Харків.
За декілька днів Збройні сили контратакували загарбників біля Вовчанська.
Сили оборони вже зупинили просування росіян в області.
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