У Харкові лунають вибухи

Обстріли Харкова

Російські війська після масштабного вторгнення до України постійно обстрілюють Харків. Причому часто за день відбувається не одна, а відразу кілька атак.

Наприклад, 24 липня окупанти п'ять разів за день ударили по Харкову. Цього ж дня росіяни атакували у Харкові офіс гуманітарної організації. Для цього вони використали балістику.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.