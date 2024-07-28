UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові лунають вибухи

Фото: у Харкові пролунали вибухи 28 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові 28 липня пролунали вибухи. Повідомляється про мінімум двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Вибух у Харкові", - йдеться у повідомленні suspilne.media.

Буквально через хвилину стало відомо про ще один вибух.

Подробиці атаки

Як розповів пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. 

"Тип ракет встановлюється. Поки що інформація про постраждалих не надходила", - додав він.

Повітряна тривога

На даний момент повітряну тревогу оголошено в частині областей України - Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській.

У зазначених регіонах не виключено ракетну загрозу.

Обстріли Харкова

Російські війська після масштабного вторгнення до України постійно обстрілюють Харків. Причому часто за день відбувається не одна, а відразу кілька атак.

Наприклад, 24 липня окупанти п'ять разів за день ударили по Харкову. Цього ж дня росіяни атакували у Харкові офіс гуманітарної організації. Для цього вони використали балістику.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВибухВійна в УкраїніВибухи