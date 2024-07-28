В Харькове раздаются взрывы

Обстрелы Харькова

Российские войска после масштабного вторжения в Украину постоянно обстреливают Харьков. Причем, часто за день происходит не одна, а сразу несколько атак.

К примеру, 24 июля оккупанты пять раз за день ударили по Харькову. В этот же день россияне атаковали в Харькове офис гуманитарной организации. Для этого они использовали баллистику.

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