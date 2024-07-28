В Харькове раздаются взрывы

В Харькове 28 июля прогремели взрывы. Сообщается о минимум двух.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении suspilne.media.
Буквально через минуту стало известно об еще одном взрыве.
Как рассказал позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову.
"Тип ракет устанавливается. Пока информация о пострадавших не поступала", - добавил он.
На данный момент воздушная тревога объявлена в части областей Украины - Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской.
В указанных регионах не исключена ракетная угроза.
Российские войска после масштабного вторжения в Украину постоянно обстреливают Харьков. Причем, часто за день происходит не одна, а сразу несколько атак.
К примеру, 24 июля оккупанты пять раз за день ударили по Харькову. В этот же день россияне атаковали в Харькове офис гуманитарной организации. Для этого они использовали баллистику.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.