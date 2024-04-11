В Харькове курсируют некоторые трамваи и троллейбусы: Терехов рассказал о ночной атаке РФ по городу

В Харькове из-за значительного повреждения энергоструктуры после ночной атаки РФ остановлено движение метрополитеном. По городу курсируют некоторые маршруты трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

Рассказывая о ситуации с энергетикой в Харькове после ракетной атаки РФ, Терехов отметил, что сегодня будет очень тяжелая ситуация с электроснабжением.

Он рассказал, что в результате ракетной атаки по городу есть серьезные попадания и разрушения энергетической системы. В настоящее время движение транспорта в городе ограничено.

"Хочу сказать, что действительно не работает сейчас метрополитен, но нам удалось запустить определенные маршруты трамваев и троллейбусов, чтобы люди могли доехать до места назначения. Также работают муниципальные автобусы, поэтому ситуация сегодня такая", - сообщил мэр Харькова.

В то же время Терехов отметил, что в Харькове нет пострадавших, но есть повреждения жилищного фонда у мест прилетов.

"В настоящее время коммунальщики закрывают контуры в домах", - сказал он.