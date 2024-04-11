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В Харькове курсируют некоторые трамваи и троллейбусы: Терехов рассказал о ночной атаке РФ по городу

Харьков, Четверг 11 апреля 2024 09:54
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В Харькове курсируют некоторые трамваи и троллейбусы: Терехов рассказал о ночной атаке РФ по городу Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Харькове из-за значительного повреждения энергоструктуры после ночной атаки РФ остановлено движение метрополитеном. По городу курсируют некоторые маршруты трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

Рассказывая о ситуации с энергетикой в Харькове после ракетной атаки РФ, Терехов отметил, что сегодня будет очень тяжелая ситуация с электроснабжением.

Он рассказал, что в результате ракетной атаки по городу есть серьезные попадания и разрушения энергетической системы. В настоящее время движение транспорта в городе ограничено.

"Хочу сказать, что действительно не работает сейчас метрополитен, но нам удалось запустить определенные маршруты трамваев и троллейбусов, чтобы люди могли доехать до места назначения. Также работают муниципальные автобусы, поэтому ситуация сегодня такая", - сообщил мэр Харькова.

В то же время Терехов отметил, что в Харькове нет пострадавших, но есть повреждения жилищного фонда у мест прилетов.

"В настоящее время коммунальщики закрывают контуры в домах", - сказал он.

Атаки РФ по энергоструктуре Харькова

В последние недели русская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Россия ракетными ударами за последние несколько недель вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины, разрушив 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС).

Стоит отметить, что самая критическая ситуация с энергосистемой после ракетных атак РФ остается в Харькове.

В частности, сегодня в городе и области раздавались взрывы из-за ракетных ударов оккупантов. Местные власти уточнили, что по городу и региону в общей сложности захватчики нанесли по меньшей мере десять ударов, используя ЗРК С-300.

Президент Украины Владимир Зеленский во время недавнего обращения отмечал, что цель таких российских обстрелов – выдавить людей из Харькова и области.

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