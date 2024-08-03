ua en ru
Нд, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У низці областей України оголошено тривогу через дрони та ракети

Субота 03 серпня 2024 23:23
UA EN RU
У низці областей України оголошено тривогу через дрони та ракети Фото: Росія атакує України дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 3 серпня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Причиною стали зафіксовані дрони та крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, о 22:54 спостерігалась активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Військові повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Приблизно в цей час у Харкові було чутно звуки вибухів.

Станом на 23:10 у ПС попередили про загрозу застосування ударних ворожих дронів з Бєлгородської області. БпЛА рухаються на південь.

Через дві хвилини стало відомо про крилату ракету у Сумській області, яка рухалась у напрямку населеного пункту Прилуки.

Після цього на півдні Сумської області була зафіксована ще одна ракета, яка орієнтовно рухалась у на Миргород Полтавської області.

"Перша крилата ракета змінила напрямок також у напрямку Миргорода", - додали у ПС о 23:15, після чого закликали мешканців Миргорода перебувати в укриттях.

О 23:18 стало відомо про БпЛА на межі Харківської та Полтавської областей - їх напрямок південний.

Оновлено о 23:34

Військові повідомили про відбій ракетної небезпеки для Київської, Чернігівської, Сумської та Черкаської областей.

Оновлено о 23:48

Військові повідомили, що БпЛА з Харківщини заходять у Дніпропетровську область - напрям руху Дніпро.

Декілька нових груп ударних ворожих ударних БпЛА зафіксовано з півдня у Херсонській області, їх вектор руху північний схід.

Також за інформацією ПС, БпЛА у Дніпропетровській області змінили вектор руху у напрямку Павлограда.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:13 повітряну тривогу оголошено у Харківській, Донецькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській та Київській областях. Також сигнал тривоги продовжується у Луганській області та в окупованому Криму.

У низці областей України оголошено тривогу через дрони та ракети

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Під ударом аеродром та нафтобази: що відомо про атаку Сил оборони на Росію
Під ударом аеродром та нафтобази: що відомо про атаку Сил оборони на Росію
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку