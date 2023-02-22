UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові є "прильоти" та поранені, росіяни атакували об’єкти інфраструктури

Фото: у Харкові 22 лютого зафіксували чотири прильоти (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Харкові зафіксували чотири прильоти по Київському району. Російські війська атакують об’єкти інфраструктури міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Оновлено 11:10. У Харкові росіяни обстріляли промислове підприємство чотирма ракетами, - голова ОП Андрій Єрмак

За його словами, попередньо, двоє людей мають легкі ушкодження.

____

"За попередніми даними, зафіксовані "прильоти" у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури", - пише глава ОВА Олег Синєгубов.

Також він повідомив, що внаслідок обстрілу міста поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів.

Своєю чергою мер Ігор Терехов інформує про влучання по Київському району Харкова.

"Попередньо чотири удари прийшлися по Київському району міста Харкова. Ворог цілить по промислових об‘єктах. Щодо жертв та руйнувань - інформація на разі уточнюється", - написав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Харків опинився під обстрілом російських військ. Місцевих жителів попередили про можливість нових пусків ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Тереховхарковракетный удар