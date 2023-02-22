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В Харькове есть "прилеты" и раненые, россияне атаковали объекты инфраструктуры

Фото: в Харькове 22 февраля зафиксировали четыре прилета (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове зафиксировали четыре прилета по Киевскому району. Российские войска атакуют объекты инфраструктуры города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Обновлено 11:10. В Харькове россияне обстреляли промышленное предприятие четырьмя ракетами, - глава ОП Андрей Ермак

По его словам, предварительно, два человека имеют легкие повреждения.

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"По предварительным данным, зафиксированы "прилеты" в Киевском районе Харькова. Под прицелом оккупантов объекты инфраструктуры", - пишет глава ОВА Олег Синегубов.

Также он сообщил, что в результате обстрела города ранения получили два человека. Они в легком состоянии получают помощь специалистов.

В свою очередь мэр Игорь Терехов информирует о попадании по Киевскому району Харькова.

"Предварительно четыре удара пришлись по Киевскому району города Харькова. Враг целит по промышленным объектам. Касательно жертв и разрушений информация на данный момент уточняется", - написал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Харьков оказался под обстрелом российских войск. Местные жители предупредили о возможности новых пусков ракет.

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Игорь Тереховхарковракетный удар