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У Харкові лунають вибухи, місто під обстрілом. Мер попереджає про нові пуски

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Харків, Середа 22 лютого 2023 10:34
У Харкові лунають вибухи, місто під обстрілом. Мер попереджає про нові пуски Фото: російські війська обстрілюють Харків (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні, 22 лютого обстрілюють Харків. Місцеві жителі вже чули кілька сильних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

11:10. У Харкові росіяни обстріляли промислове підприємство чотирма ракетами, - голова ОП Андрій Єрмак

За його словами, попередньо, двоє людей мають легкі ушкодження.

Оновлено 11:02. У Харкові є "прильоти" та поранені, росіяни атакують об’єкти інфраструктури

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що попередньо чотири удари прийшлися по Київському району міста. Ворог цілить по промислових об‘єктах.

Разом з тим в Харківській ОВА вже повідомили про двох поранених.

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Очевидці повідомляють виданню про щонайменше чотири вибухи, які пролунали в Харкові.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - пише глава ОВА Олег Синєгубов.

Тим часом мер міста також повідомив про ворожий обстріл та попередив про можливість нових пусків.

"Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії. Будьте обережні", - інформує Ігор Терехов.

Своєю чергою військові також закликають харків'ян не покидати укриття та повідомляють про обстріл міста ракетами С-300.

"Харків’яни не покидайте укриття - ворог наносить удари по місту...Ще пуски ворожих ракет - не ігноруйте тривогу!...Ворог наніс удари ракетами С-300 по місту Харкову. Не покидайте укриття до відбою тривоги!" - пише начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Нагадаємо, раніше українців попередили, що росіяни можуть активізувати обстріли напередодні, а також на саму річницю повномасштабного вторгнення в Україну.

Також ми писали, що сьогодні можлива атака "Шахедами" з боку окупантів.

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Вибух харков Війна Росії проти України
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