UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Харкові дрон РФ влучив у багатоповерхівку

Ілюстративне фото: у Харкові дрон РФ влучив у багатоповерхівку (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вдень неділі, 25 січня, російський ударний дрон влучив в один з багатоповерхових будинків Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Спочатку Терехов повідомив про влучання безпілотника у торгівельний центр у Салтівському районі міста. Однак вже через деякий час він уточнив, що російський дрон поцілив по багатоповерховому будинку поруч з торгівельним центром.

Станом на 15:10 відомо, що внаслідок удару є постраждалі. Однак дані щодо цього - уточнюються.

 

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що в ніч на 24 січня росіяни теж атакували Харків. За 2,5 години по місту прилетіло 25 російських безпілотників.

Мер Ігор Терехов повідомив, що в результаті ворожої атаки в Індустріальному та Немышлянському районах були пошкоджені житлові будинки.

Також ми писали, що вдень 21 січня ворог теж завдав удару по Харкову. Терехов повідомляв, що було зафіксовано падіння безпілотника в Слобідському районі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАтака дронівХарків