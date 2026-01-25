У Харкові дрон РФ влучив у багатоповерхівку

Вдень неділі, 25 січня, російський ударний дрон влучив в один з багатоповерхових будинків Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Спочатку Терехов повідомив про влучання безпілотника у торгівельний центр у Салтівському районі міста. Однак вже через деякий час він уточнив, що російський дрон поцілив по багатоповерховому будинку поруч з торгівельним центром.
Станом на 15:10 відомо, що внаслідок удару є постраждалі. Однак дані щодо цього - уточнюються.
Нагадаємо, що в ніч на 24 січня росіяни теж атакували Харків. За 2,5 години по місту прилетіло 25 російських безпілотників.
Мер Ігор Терехов повідомив, що в результаті ворожої атаки в Індустріальному та Немышлянському районах були пошкоджені житлові будинки.
Також ми писали, що вдень 21 січня ворог теж завдав удару по Харкову. Терехов повідомляв, що було зафіксовано падіння безпілотника в Слобідському районі.