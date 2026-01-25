У Харкові дрон РФ влучив у багатоповерхівку

Спочатку Терехов повідомив про влучання безпілотника у торгівельний центр у Салтівському районі міста. Однак вже через деякий час він уточнив, що російський дрон поцілив по багатоповерховому будинку поруч з торгівельним центром.

Станом на 15:10 відомо, що внаслідок удару є постраждалі. Однак дані щодо цього - уточнюються.