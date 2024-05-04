В Харькове до сих пор тушат пожары после ночного российского удара "Шахедами": фото

По состоянию на 07:48 в Харькове продолжается ликвидация последствий российской массированной атаки ударными беспилотниками. После атаки произошли три пожара по разным адресам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Самый большой пожар возник в складских помещениях общей площадью около 3 тысяч квадратных метров. По предварительным данным ГСЧС, пострадали четыре человека, из них один ребенок.