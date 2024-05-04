В Харькове до сих пор тушат пожары после ночного российского удара "Шахедами": фото
По состоянию на 07:48 в Харькове продолжается ликвидация последствий российской массированной атаки ударными беспилотниками. После атаки произошли три пожара по разным адресам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Самый большой пожар возник в складских помещениях общей площадью около 3 тысяч квадратных метров.
По предварительным данным ГСЧС, пострадали четыре человека, из них один ребенок.
Напомним, Россия атаковала Харьков беспилотниками около 1:30. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух прилетах.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о четырех пострадавших, среди которых 13-летний ребенок, и возгорании гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе.
Огневыми группами Сил обороны Украины в Харьковской и Днепропетровской областях уничтожены 13 ударных беспилотников.
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