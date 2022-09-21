UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові діяла банда "правоохоронців", яка вчиняла "нальоти": фото арсеналу зброї

Фото: у Харкові діяла банда, яка під виглядом правоохоронців грабувала оселі (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові діяло злочинне угруповання, учасники якого під виглядом правоохоронців грабували містян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Відомо, що учасники банди вчиняли збройні "нальоти" на оселі містян та "вибивали" з них гроші та інші цінні речі.

"Нападники залякували людей зброєю, застосовували до них насильство та погрози фізичної розправи", - йдеться в повідомленні.

До складу банди входили раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство. Її учасники діяли під виглядом правоохоронців.

Співробітники СБУ затримали п'ятьох активних учасників угруповання: трьох – після вчинення розбійного нападу, ще двох - при спробі приховати вогнепальну зброю. Ще одного з фігурантів оголошено у розшук. Співробітники СБУ вилучили у зловмисників великий арсенал зброї.

Затриманим і розшукуваному повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а одному зі зловмисників, який є неповнолітнім, - домашній арешт.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялось, правоохоронці в ході спецоперації у Львівській області затримали учасників злочинної організації, які видавали себе за добровольців з тероборони.

Крім того, банда злочинців під час окупації Бучі Київської області перейшла на бік ворога. Учасники угруповування допомагали окупантам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки Українихарков