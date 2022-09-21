В Харькове действовала банда "полицейских", совершавшая "налеты": фото арсенала оружия

Известно, что участники банды совершали вооруженные "налеты" на дома горожан и "выбивали" из них деньги и другие ценные вещи.

"Нападавшие запугивали людей оружием, применяли к ним насилие и угрозы физической расправы", - говорится в сообщении.

В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за умышленное убийство. Ее участники действовали под видом правоохранителей.

Сотрудники СБУ задержали пятерых активных участников группировки: троих - после совершения разбойного нападения, еще двоих - при попытке скрыть огнестрельное оружие. Еще один из фигурантов объявлен в розыск. Сотрудники СБУ изъяли у злоумышленников обширный арсенал оружия.

Задержанному и разыскиваемому сообщено о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей, а одному из несовершеннолетних злоумышленников - домашний арест.

Продолжается досудебное расследование.