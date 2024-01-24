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У Харкові десятки приватних будинків залишилися без газу через обстріли

Фото: у Харкові десятки приватних будинків залашилися без газу (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові десятки приватних будинків залишилися без газу. Причиною цьому стали російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Telegram.

Зазначається, що внаслідок обстрілів окупантами у Харкові було пошкоджено три приватні будинки. Їх відключили від газопостачання. Також задля безпеки тимчасово перекрито газ для ще 21 приватному будинку.

Крім того, внаслідок бойових дій пошкоджено газопроводи високого та середнього тиску у Харківській області. Через це у двох населених пунктах зник газ.

Також було пошкоджено підземний газопровід з подальшим горінням.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що вчора вранці під час масованої ракетної атаки росіяни завдали двох ударів по Харкову. Ворог використав зенітні ракети С-300, Х-22 (Х-32) та "Іскандери". Найбільше було пошкоджена багатоповерхівка на Салтівці.

Втретє окупанти обстріляли Харків вчора після 22:00. Під удар потрапив, зокрема, центр міста. Росіяни вдарили по житловій забудові та будівлі наукового закладу.

Як виглядає центр Харкова після ракетної атаки та що відомо про наслідки останніх обстрілів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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