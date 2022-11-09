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У Харкові демонтували пам'ятник Пушкіну

Фото: у Харкові демонтували пам'ятник Пушкіну (t.me/citykharkivua)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові демонтовано погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Його подальшу долю вирішуватимуть містяни після перемоги України у війні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської міської ради.

"Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни", - додає міська рада.

Як відзначає пресслужба, рішення щодо демонтажу було прийнято через те, що Харків є одним з найпостраждаліших від війни міст. Міська рада розуміє почуття містян, які не мали бажання бачити у своєму місті російські топоніми.

"Як один з варіантів такого переосмислення - погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху", - пише пресслужба.

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Війна в Україніхарков