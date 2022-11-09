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В Харькове демонтировали памятник Пушкину

Фото: в Харькове демонтировали памятник Пушкину (t.me/citykharkivua)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове демонтирован бюст русского поэта Александра Пушкина. Его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины в войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского совета.

"Этот памятник, а возможно и другие, должны быть сохранены, а их дальнейшую судьбу демократическим путем, но уже в мирное время, будут решать именно харьковчане", - добавляет городской совет.

Как отмечает пресс-служба, решение о демонтаже было принято из-за того, что Харьков является одним из самых пострадавших от войны городов. Городской совет понимает чувства горожан, не имевших желания видеть в своем городе русские топонимы.

"Как один из вариантов такого переосмысления - бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения", – пишет пресс-служба.

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Война в Украинехарков