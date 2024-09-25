В ніч з 24 на 25 вересня, у Харкові було чути звуки вибухів. Людей закликали бути обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.
"У Харкові чути звуки вибухів. Попередньо місто під ракетним ударом. Будьте обережні", - написав Терехов о 01:28.
Через дві хвилини він додав, що вибух був у близькому передмісті.
"У Харкові було чутно ще один вибух", - йдеться у повідомленні Telegram "Суспільне Харків".
Згідно повідомленню "Суспільне Харків", у місті було чутно третій вибух.
Станом на 01:35 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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