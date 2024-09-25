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У Харкові чути звуки вибухів

Фото: люди йдуть в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 24 на 25 вересня, у Харкові було чути звуки вибухів. Людей закликали бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

"У Харкові чути звуки вибухів. Попередньо місто під ракетним ударом. Будьте обережні", - написав Терехов о 01:28.

Через дві хвилини він додав, що вибух був у близькому передмісті.

Оновлено о 01:40

"У Харкові було чутно ще один вибух", - йдеться у повідомленні Telegram "Суспільне Харків".

Оновлено о 01:46

Згідно повідомленню "Суспільне Харків", у місті було чутно третій вибух.

Де оголошено тривогу

Станом на 01:35 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

 

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