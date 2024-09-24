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Шість ударів за 20 хвилин. РФ била по Харкову з Бєлгородської області: фото наслідків

Вівторок 24 вересня 2024 20:45
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Шість ударів за 20 хвилин. РФ била по Харкову з Бєлгородської області: фото наслідків Фото: наслідки удару РФ по Харкову 24 вересня (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Кава

В результаті обіднього удару по місту Харків загинули троє людей. Росія поцілила у чотири райони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-телеграм канал Харківської прокуратури.

Як уточнили у прокуратурі, з 15:20 по 15:40 по Харкову було завдано шість ударів ФАБ-250/500 з Бєлгородскої області.

Ситуація у місті

У Київському районі міста ракета влучила у девʼятиповерховий житловий будинок. В результаті цього там загинула жінка, ще 20 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

У цьому ж районі правоохоронці виявили ще одне влучання по відкритій земельній ділянці.

У Немишлянському районі було зафіксовано влучання авіабомби по цеху хлібозаводу. Там загинула жінка, ще 8 людей отримали поранення. Всі постраждалі - співробітники підприємства.

У Салтівському районі авіабомба влучила поблизу будинків та дитячого майданчика. Там також загинула, жінка, ще двоє людей отримали поранення. У цьому ж районі зафіксовано ще одне влучання по відкритій ділянці - поранено чоловіка.

У Шевченківському районі міста авіабомба влучила у лісосмугу.

Фото: наслідки удару РФ по Харкову 24 вересня (t.me/prokuratura_kharkiv)

Удар РФ по ХАркову

Сьогодні Російська Федерація завдала масштабного удару по житловому району Харкова. В одному з районів було влучання у багатоповерхівку. Детально про наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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